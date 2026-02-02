الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون الأكاديمي مع «غويلف» الكندية

نجلاء النقبي وأحد مسؤولي جامعة غويلف الكندية (من المصدر)
3 فبراير 2026 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

بحث مسؤولو جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ووفد من جامعة غويلف الكندية سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وطرق التدريس والبحث العلمي، بما يواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي، ويدعم الابتكار وجودة المخرجات الأكاديمية.
وجرت، خلال اللقاء، مناقشة فرص التبادل الطلابي بين الجامعة ونظيراتها في كندا، بما يسهم في إثراء التجربة التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات الثقافية والعلمية.
وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجهات الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يخدم الطلبة، ويدعم رسالتها في تطوير التعليم والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
كندا
التعاون الأكاديمي
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©