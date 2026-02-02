شراكة بين «إسلامية دبي» و«الإسلامية الكويتية»

دبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من وزارة الشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة، بحضور بطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، حيث ضم الوفد كلاً من فهد خلف حسن الهلفي، مراقب التطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، وعادل عبدالخالق نجم، رئيس قسم تنفيذ البرامج التدريبية بإدارة الموارد البشرية.

وتأتي الزيارة في إطار حرصها على ترسيخ الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات، وتزامناً مع أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية. وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجهتين، وتؤكد أهمية تبادل المعرفة المؤسسية بوصفه ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي واستشراف الفرص المستقبلية، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يسهم في توحيد الرؤى، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات المرحلة المقبلة.