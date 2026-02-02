الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يكرّم الفائزين بالدورة الـ 10 من جائزة «شكراً»

سلطان بن أحمد القاسمي يكرّم الفائزين بالدورة الـ 10 من جائزة «شكراً»
3 فبراير 2026 02:05

الشارقة (وام)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الفائزين بالدورة الـ 10 من جائزة «شكراً»، تكريماً للموظفين المتميزين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وتفضل سموه بتسليم الفائزين جوائزهم حسب الفئات، ونال المركز الأول في «فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» عن أفضل مسؤول، سالم عثمان الجنيدي، فيما حاز جيتلي فاراكيل جوزيف، على جائزة أفضل موظف، أما في «فئة الشرقية من كلباء» فقد فاز صالح بالحاي النقبي، بجائزة أفضل مسؤول، بينما نال خالد صقر الجابري، جائزة أفضل موظف.
وفي «فئة الوسطى من الذيد» حازت إيمان الزحمي، على جائزة أفضل مسؤول، بينما نال أنس جمال محفوظ، جائزة أفضل موظف، وفي «فئة قطاع الإذاعات» فاز سيف خالد العوضي، بجائزة أفضل مسؤول، ونال فيكاس مولشانداني، جائزة أفضل موظف.
كان الحفل قد استهل بكلمة ألقاها سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أكد خلالها أن اللقاء يأتي احتفاءً بقيمة العطاء، وأن التقدير ثقافة راسخة، والشكر نهج عمل، يحرص القائمون على ترسيخه عاماً بعد عام في الهيئة.
وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مادة فلمية تناولت مسيرة جائزة «شكراً» على مدار 10 سنوات، التي لا تُعد مجرد تكريم، بل ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة الجهد، وتحتفي بالتميز.
وعلى هامش الحفل، تجول سموه في معرض الهواة والمخصص للموظفين الموهوبين بالهيئة، وذلك تحفيزاً لهم وتشجيعاً لتطوير مواهبهم الفنية والعملية، وشاهد ما يعرضه الموظفون من أعمال متنوعة تبرز مواهبهم وهواياتهم المتنوعة.
حضر الحفل إلى جانب سموه، كل من: محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من الشخصيات.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
