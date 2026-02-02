محمد بن راشد يتفقد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنطلق غداً تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها.

كما تفقد سموه عدداً من منصات الهيئات الحكومية في القمة، واطلع على ما تعرضه من حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة ونمو مختلف القطاعات التنموية الحيوية، وتحقيق استدامة التنمية والازدهار.

ورافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت الملتقى الأكبر والأهم عالمياً لابتكار الحلول والسياسات الاستباقية، وصياغة التوجهات المستقبلية، وتمكين الحكومات من التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات المتسارعة، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.





وقال سموه: الابتكار في العمل الحكومي هو الرهان الرابح لمواكبة طموحات الشعوب، ودولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج حكومي مرن يعتمد الحلول النوعية لمواجهة مختلف التحديات العالمية، ويضع التفكير الإبداعي في قلب كل استراتيجية وطنية لضمان استدامة التنمية وتفوق القطاعات الحيوية.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبريات المؤسسات والشركات العالمية، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وشهدت أعمال اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية وحوارات الطاولة المستديرة، والتي تشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين، وحوار مجلس الذكاء الاصطناعي بتنظيم المعهد الهندي للتكنولوجيا، وانعقاد مجلس عصر جديد للثروة العائلية، ومجلس القطاعات الرائدة التي تقود نمو دول الجنوب العالمي ضمن منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، وذلك بمشاركة واسعة من قادة دول وكبار المسؤولين الحكوميين العالميين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة الفكر ومسؤولي كبريات الشركات العالمية.