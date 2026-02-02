رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيئة الأركان بأذربيجان

أبوظبي (وام)

التقى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، معالي الفريق أول كريم ولييف، النائب الأول لوزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة لجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له.

جرى، خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وتبادل وجهات النظر حول مجالات التدريب العسكري وتطوير العلاقات في المجال الأمني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. يأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على تطوير أطر التعاون الثنائي العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.