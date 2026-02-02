حمدان بن محمد يشهد جانباً من أعمال «منتدى القيادات العربية الشابة»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، جانباً من أعمال «منتدى القيادات العربية الشابة»، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ «القمة العالمية للحكومات 2026» في دبي، بمشاركة شخصيات عربية قيادية وبارزة في مختلف مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والقيادة الحكومية والرياضة والثقافة والفنون.

وأكد سموه أن تنظيم منتدى القيادات العربية الشابة يأتي انطلاقاً من حرص دبي ودولة الإمارات على دعم وتمكين الشباب العربي، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، عبر الاستثمار في القدرات البشرية وبناء قيادات تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

واطلع سموه على محاور المنتدى ونقاشاته التي ركزت على واقع الشباب العربي، وأبرز التحديات والفرص المستقبلية، ودور القيادات الشابة في الإسهام الفاعل في تطوير المجتمعات العربية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.





وتضمنت أجندة المنتدى عدة جلسات رئيسية وحوارية بمشاركة 15 متحدثاً استعرضوا واقع الشباب العربي وفرصه الواعدة في المستقبل، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات الحالية، ومناقشة سبل التغلب عليها لإعداد الشباب العربي لتحولات المستقبل.

وتضم شبكة «القيادات العربية الشابة» حالياً أكثر من 700 شابة وشابة عربية من مختلف أنحاء المنطقة، وتهدف إلى إطلاق حوارات فعالة، وإعداد قيادات شابة قادرة على إحداث نقلات نوعية في كافة القطاعات المستقبلية.

ولمزيد من المعلومات حول مبادرة «القيادات العربية الشابة»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.yaleaders.org).

إلى ذلك، شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم، أعمال «منتدى القيادات العربية الشابة» ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ «القمة العالمية للحكومات 2026» في دبي، بمشاركة شخصيات عربية قيادية وبارزة في مختلف مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والقيادة الحكومية والإبداع الرياضي والثقافة والفنون.

وأكّد خلفان جمعة بالهول، رئيس مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أن إطلاق شبكة «القيادات العربية الشابة» قبل أكثر من 20 عاماً، جسّد إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تمكين وتفعيل دور القيادات الشابة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وأن الشباب العربي لا يكتفي بالحُلم بالمستقبل بل يملك الشجاعة لصنعه، والقدرة على تحمّل مسؤولياته.

وقال خلفان بالهول: «مستقبل العالم العربي سيتشكل بالاستثمار في الإنسان، وبصناعة قيادات تمتلك الرؤية والمهارة، وتفهم الواقع الذي يشهد تحولات في الاقتصاد، ويطرح أسئلة جوهرية عن الإنسان ومعنى الحياة والعمل والانتماء».

وأضاف: «عالمنا يتغيّر بسرعة لكن هناك حقيقة واحدة لا تتغير وهي أن أعظم استثمار هو الاستثمار في الإنسان، ونريد أن يواكب الشباب العربي التقدم التكنولوجي السريع من دون أن يفقد إنسانيته، وأن يبني الاقتصاد من دون أن يفقد قيمه، وأن يصنع المستقبل من دون أن يهرب من الواقع. ونحن في مبادرة القيادات العربية الشابة سنواصل العمل على مرحلة جديدة أكثر تأثيراً وأكثر وضوحاً في قياس التأثير الفعلي في مجتمعاتنا العربية».

وتحدث أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة في مصر، خلال جلسة حوارية بعنوان «قيادة المؤسسات الكبرى في عصر الذكاء الاصطناعي»، عن أهمية تمكين الشباب العربي بأحدث الأدوات والمهارات المستقبلية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتعزيز المهارات القيادية التي ستكون مطلوبة في المستقبل.

وشارك معالي عبد الوهاب الرشيد، وزير المالية، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الأسبق في دولة الكويت، إلى جانب ربيع عطايا رئيس (Bayt.com)، ووليد منصور، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة (MEVP) من لبنان، في جلسة حوارية ركزت بشكل رئيس على مواءمة رأس المال السيادي وتنمية المواهب.



مشاريع وأفكار

تهدف مبادرة «القيادات العربية الشابة» خلال الفترة المقبلة إلى تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية والأفكار الملهمة بالتعاون مع الشباب العربي، والاستفادة من قدرات وخبرات الأعضاء في المبادرة لتحفيز وتمكين قادة الغد من الشباب.

ويسعى «منتدى القيادات العربية الشابة» إلى دعم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات العربية المشاركة، وسيسهم بتفعيل دور القيادات العربية الشابة في مجالات أوسع.