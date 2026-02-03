الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

3 فبراير 2026 09:01

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المقررة الخميس المقبل، والتي شملت انعقاد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.

مثل الدولة خلال الاجتماعات وفد ترأسه محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.

وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الهامة الخاصة بإعداد الملف الاقتصادي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 35، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

وناقشت مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.

كما ناقشت تقرير حول تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على العمل، ومشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية ، والتقرير الاقتصادي العربي لعام 2026.

المصدر: وام
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
جامعة الدول العربية
