علوم الدار

طحنون بن زايد يبحث مع رئيس جمهورية الباراغواي تعزيز العلاقات الثنائية

طحنون بن زايد يبحث مع رئيس جمهورية الباراغواي العلاقات الثنائية
3 فبراير 2026 16:30

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات قطاع الاستثمار، وأبعاد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات النمو المستقبلية، إلى جانب بحث الفرص المتاحة في قطاعي النقل واللوجستيات.
وقال سموه عبر منصة إكس: "استعرضت مع فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي العلاقات الثنائية وتطورات قطاع الاستثمار، وأبعاد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات النمو المستقبلية، إلى جانب بحث الفرص المتاحة في قطاعي النقل واللوجستيات. كما ناقشنا سبل التعاون وتطوير الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للبلدين الصديقين ويسهم في دعم التنمية المستدامة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الباراغواي
الإمارات
طحنون بن زايد
