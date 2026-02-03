"طرق دبي" توقع اتفاقية مع "بورينج" لبدء تنفيذ مشروع "دبي لوب" لأنفاق نقل الركاب

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها بدبي 5 فبراير الحالي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ذا بورينج كومباني" الأميركية، المتخصصة في تطوير أنظمة الأنفاق وحلول نقل الركاب المبتكرة، لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي "دبي لوب"، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.

وقّع الاتفاقية، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعن شركة " ذا بورينج كومباني جيمس فيتزجيرالد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.

ويتضمن مشروع "دبي لوب" إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز، وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.

وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد بعد استكمال أعمال التصميم والتجهيزات اللازمة، فيما تُقدّر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو مليارين درهم ، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام.

وقال معالي مطر الطاير، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة، وترسيخ مكانة إمارة دبي في صدارة المدن العالمية في تطبيق حلول التنقل المستقبلي، وتبني التقنيات المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في إمارة دبي، ومواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وأضاف معاليه أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل في دبي، إذ يسهم في تعزيز تكامل أنماط التنقل المختلفة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت كفاءة المشروع من حيث الطاقة الاستيعابية والتكلفة التشغيلية، حيث يُتوقع أن يخدم المسار التجريبي نحو 13 ألف راكب يومياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمسار الكلي إلى نحو 30 ألف راكب يومياً.

من جانبه، قال ستيف دافيس، رئيس شركة ذا بورينج كومباني: نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات، إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في تبني حلول مبتكرة في قطاع النقل ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تقديم حلول متطورة وآمنة وعالية الكفاءة في مجال الأنفاق، بما يدعم رؤية دبي للتنقل المستدام والمستقبلي.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، وقعت في القمّة العالمية للحكومات 2025، اتفاقية مع "ذا بورينج كومباني"، لدراسة تنفيذ المشروع في دبي، وزودت الهيئة الشركة بالبيانات الجيوتقنية، ومعلومات المرافق والهياكل، والمخاطر البيئية، إضافة إلى المواصفات والمعايير المعتمدة في أنظمة النقل في دبي، فيما تولت الشركة تقديم الدراسات الفنية، ومعلومات السلامة، وتفاصيل التطوير الخاصة بالنظام والمسارات المقترحة، وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.



