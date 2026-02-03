الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" يقدم تجربة علمية مبتكرة

حمدان بن محمد
3 فبراير 2026 17:04

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لمختبر الحياة والتنوع البيولوجي بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأميركية.
وأكد سموه أن "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" يقدم تجربة علمية مبتكرة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، نقدّم لضيوفنا تجربة علمية مبتكرة عبر "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأميركية، ووجّهنا بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، لإتاحة هذه التجربة أمام الجميع للاطلاع على ابتكارات وتقنيات متقدمة ستسهم في تغيير نظرتنا للبيئة والتنوع الحيوي ودعم جهود الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض".
وأضاف سموه:"هدفنا معرفة أعمق، وأجيال أكثر وعياً، فمن هنا قد تنطلق فكرة جديدة تصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
متحف المستقبل
حمدان بن محمد
