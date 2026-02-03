الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفيرة فلسطين: القمة العالمية للحكومات منصة استراتيجية لنقل السردية الفلسطينية وتعزيز التعاون الدولي

عبير الرمحي
3 فبراير 2026 21:37

أكدت عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن هذه الروابط تتجسد بشكل ملموس في التعاون المستمر ضمن المجالات السياسية والإنسانية والإغاثية والتنموية.
وقالت الرمحي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث العالمي، والتي تأتي رفيعة المستوى بتمثيل من رئيس ديوان الموظفين العام (بمرتبة وزير)، تمثل خطوة هامة لنقل "السردية الفلسطينية" إلى المحافل الدولية، وإطلاع العالم على التحديات والطموحات الفلسطينية في مجالات الإدارة والحوكمة.
وأشادت السفيرة بالدور الحيوي الذي تلعبه القمة كمنصة تجمع قادة الفكر وصناع القرار، قائلة: "تجمع هذه القمة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، مما يجعلها فرصة استثنائية لدولة فلسطين لبناء شبكات تواصل دولية، وعقد لقاءات ثنائية مثمرة، والمشاركة الفاعلة في المنتديات المتخصصة التي تقام على هامش القمة".
واختتمت الرمحي تصريحها بتوجيه الشكر والتقدير لدولة الإمارات على استضافتها وتنظيمها لهذا الحدث الضخم، مثمنةً إتاحة الفرصة لدولة فلسطين للتواجد والمشاركة الفاعلة في هذا التجمع العالمي الذي يرسم ملامح مستقبل الحكومات.

المصدر: وام
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
فلسطين
