علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤدون اليمين القانونية

3 فبراير 2026 20:11

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، في مدينة جميرا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة الجُدد بالتوفيق في أداء رسالتهم، مؤكداً أن العدالة تشكّل قاعدة راسخة وأساسية لبناء مجتمع قوي واقتصادٍ مزدهر، بما تحمله المنظومة القضائية من مسؤولية كبيرة في ترسيخ سيادة القانون.

وشدّد سموه على أن النزاهة والشفافية من أهم القيم التي تأسس عليها مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي أهّله ليكون أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، فيما يشكّل النظام القضائي عنصر دعم مهماً ورئيسياً لصون هذه المكانة وتنميتها، بالعمل وفق ركائز متينة تستند إلى الكفاءة والاستقلالية.

وقد أدى اليمين القانونية القضاة: القاضي باتريك كين، والقاضي مارك بيلينغ، والقاضي داتو ماري ليم ثيام سوان، الذين أكدوا بدورهم اعتزازهم بالانتماء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يصون عليها مكانتها كجهة قضائية لها سمعتها الناصعة على الصعيد العالمي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جذب عالمية للأعمال والاستثمارات.
حضر أداء اليمين القانونية، عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي عمر جمعة المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

