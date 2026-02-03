الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حمدان بن محمد: ستبقى الإمارات قوّة خير وسلام وازدهار

حمدان بن محمد: ستبقى الإمارات قوّة خير وسلام وازدهار
3 فبراير 2026 20:42

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي الفريق أول ذاكر حسنوف، وزير دفاع جمهورية أذربيجان، تمرين «درع السلام 2026»، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين الإمارات وأذربيجان.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهدتُ برفقة ضيفنا الفريق أول ذاكر حسنوف، وزير دفاع جمهورية أذربيجان، تمرين (درع السلام 2026) في إطار تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وتجسيداً لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، وما تعكسه من ثقة متبادلة ورؤية مشتركة لصون منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «حريصون على تطوير القدرات العسكرية المشتركة، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية، وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة، وتطبيق الأساليب العسكرية المتقدمة، بما يعزز قدرتنا على التعامل مع مختلف التحديات والسيناريوهات... وستبقى الإمارات قوّة خير وسلام وازدهار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد
الإمارات
الإمارات وأذربيجان
أذربيجان
دبي
