الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة

رئيس الدولة يستقبل وفد المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة
3 فبراير 2026 20:44

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، وفد المشاركين في أعمال "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026.

ورحب سموه بالوفد متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم، والخروج بنتائج ورؤى تسهم في تعزيز دور الشباب العربي ودعم طموحاتهم تجاه المستقبل، مؤكداً سموه أن رؤية دولة الإمارات تضع تمكين الشباب على قمة أولوياتها لتعزيز دورهم في تحقيق طموحاتها التنموية، من خلال تأهيلهم بمهارات المستقبل، وتوسيع الفرص أمامهم، وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل الوطني.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن الاستثمار في الشباب لا يكون في التعليم الأكاديمي وحده إنما في ترسيخ القيم والمبادئ التي تشكل صمام أمان لمجتمعاتهم وركيزة استقرارها.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

من جانبهم، أشاد الوفد بنموذج دولة الإمارات في دعم الطاقات الشابة، وفتح آفاق واعدة أمامهم، وتوسيع فرص تمكينهم، مثمناً رؤية صاحب السمو رئيس الدولة التي تضع الشباب في صدارة الأولويات التنموية والتوجهات الوطنية تجاه المستقبل.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
أبوظبي
رئيس الدولة
الاجتماع العربي للقيادات الشابة
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
القيادات الشابة
محمد بن زايد
قصر البحر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©