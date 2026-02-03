محمد بن راشد يشهد كلمة ألقاها رئيس وزراء إسبانيا في القمة العالمية للحكومات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كلمة رئيسية ألقاها معالي بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، التي انطلقت اليوم (الثلاثاء)، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وأكد معالي بيدرو سانشيز، خلال كلمته، أنه طوال فترة رئاسته للوزراء في إسبانيا والممتدة على مدار ما يقارب ثمان سنوات، دافع عن رؤية واحدة للعالم: «عالم يكون فيه السلام أولوية، والإنسان في قلب الاقتصاد، والتقدم غير قائم على حساب الفئات الأضعف أو على حساب كوكبنا، هذه الرؤية لم تتغير، لكن العالم تغير للأسوأ، ليس فقط في الواقع المادي للاقتصادات والحدود والمؤسسات، بل أيضاً في العالم الرقمي الذي أنشأناه».

جاء ذلك، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكشف معالي رئيس الوزراء الإسباني عن بدء بلاده، اعتباراً من الأسبوع المقبل، تنفيذ 5 خطوات لمواجهة إشكالات مواقع التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن تسببه من سلبيات، لافتاً إلى أن إسبانيا لا تكتفي بالكلام، بل تحرص على الفعل.

وفصّل معاليه الخطوات الخمس، بتعديل القانون لتحميل إدارات المنصات مسؤولية جنائية عن المخالفات التي تقع على مواقعهم، بما في ذلك عدم إزالة المحتوى المخالف للقانون أو التحريضي، وتجريم التلاعب الخوارزمي الذي يضخم المحتوى غير القانوني أو المضلل، وإطلاق نظام لقياس أثر الكراهية والاستقطاب لرصد كيف تغذي المنصات الانقسام، وفرض غرامات قانونية ومالية وأخلاقية على نشر الكراهية، وحظر وصول من هم دون 16 عاماً إلى وسائل التواصل دون تحقق عمري حقيقي وفعّال، حمايةً للأطفال من الإدمان والاستغلال والعنف الرقمي، والعمل مع النيابة العامة لملاحقة الانتهاكات التي ترتكبها بعض المنصات، والدفاع عن السيادة الرقمية الإسبانية دون تهاون.

وقال معالي سانشيز، إن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة وسائل التواصل «إلى ما وُعدنا به: فضاء صحي وديمقراطي».

وأكد معاليه أن منصات التواصل الاجتماعي قضية تقع في صميم قيم الحوكمة الرشيدة والتقدم المتوازن الذي يميز القمة العالمية للحكومات، وهي الحوكمة الرقمية، وهي مشكلة لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها، مشدداً على أهمية ضمان التزام منصات التواصل الاجتماعي بالقواعد والقوانين.

وتحدث معالي رئيس الوزراء الإسباني عن الأداء المتميز لاقتصاد بلاده، وعن الفرص الاستثمارية الواسعة التي يتيحها، مشيراً إلى تحقيق نمو بنسبة 2.8% في عام 2025، أي ما يقارب ضعف متوسط منطقة اليورو، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز التريليوني دولار، وخلق ما يقارب 600 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي، أي نحو نصف الوظائف الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 يشارك في أعمالها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وما يزيد على 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبريات المؤسسات والشركات العالمية، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.