منصور بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء الأردني

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، دولة الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

كما بحث الطرفان أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متانة العلاقات الإماراتية-الأردنية، والحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يدعم التنمية المشتركة.

حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن الجانب الأردني معالي السيد عبد اللطيف أحمد النجداوي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.