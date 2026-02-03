الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء موريتانيا ويبحثان آفاق التعاون المشترك

3 فبراير 2026 23:02

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي مختار ولد أجاي، رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين. 
كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الحكومي، واستشراف آفاقه المستقبلية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، فيما حضره من الجانب الموريتاني، معالي محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط، ومعالي الدكتور عبدالله سليمان الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعدد من كبار المسؤولين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تشهدها القمة العالمية للحكومات 2026، المنعقدة في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة قيادية واسعة تعكس مكانة القمة منصةً دولية للحوار وتبادل الخبرات الحكومية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الوزراء الموريتاني
الإمارات وموريتانيا
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
موريتانيا
