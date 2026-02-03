الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد يبحث آفاق التعاون الثنائي مع رئيس مجلس وزراء قيرغيزستان

منصور بن زايد يبحث آفاق التعاون الثنائي مع رئيس مجلس وزراء قيرغيزستان
3 فبراير 2026 23:05

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي أديلبيك قاسيمالييف، رئيس مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، آفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في دبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك، لا سيما في تطوير العمل الحكومي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتبادل وجهات النظر حولها.
حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، فيما حضر من الجانب القيرغيزي السيد إيديل بايسالوف، نائب رئيس مجلس الوزراء، والسيد أمان سالييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة، والسيد أياز بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والسيد ألماز باكيتايف، وزير المالية.

ويأتي اللقاء في إطار القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة قيادية واسعة تُعد الأكبر في تاريخها، ما يعكس مكانتها منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي.

المصدر: وام
منصور بن زايد
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
قيرغيزستان
