علوم الدار

الشيخة فاطمة تستقبل حرم رئيس الاتحاد السويسري والمديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»

3 فبراير 2026 23:28

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم في أبوظبي، السيدة كارولين بارملين، حرم فخامة غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري.
وتناول اللقاء علاقات الصداقة المتينة التي تجمع دولة الإمارات وسويسرا وسبل تعزيزها، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون خاصة في مجالات الأمومة والطفولة والأسرة، ويسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، ويثري التجربة المشتركة بين البلدين.
كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والأسرة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مجالات حماية حقوق الطفل، وتمكين الفتيات، وتعزيز برامج الصحة والتعليم، بجانب دعم المبادرات الإنسانية والتنموية المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال حول العالم، خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ويعزز الجهود الدولية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن دولة الإمارات تؤمن بأن بناء الطفل وتمكين المرأة هما ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، مشيرة سموها إلى أن الشراكات الدولية الفاعلة تشكل دافعاً رئيساً لتعظيم أثر المبادرات التنموية، وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تجاه الفئات المستهدفة.
كما أكدت سموها حرص دولة الإمارات على ترسيخ نهج إنساني يقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة والعمل على دعم البرامج التي تضمن للأطفال حقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية.
وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مأدبة عشاء تكريماً للضيفتين.
حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفدين المرافقين لحرم فخامة رئيس الاتحاد السويسري، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

المصدر: وام
