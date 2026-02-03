الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
4 فبراير 2026 00:10

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.

وبحث سموه مع معالي مسرور بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، وسبل تنمية التعاون، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة عالمية للحوار ومشاركة الرؤى والأفكار لتطوير العمل الحكومي، والتعامل مع التحديات الكبرى التي يواجهها العالم.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
حضر مجلس قصر البحر، عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
كردستان العراق
حكومة إقليم كردستان العراق
رئيس الدولة
إقليم كردستان
إقليم كردستان العراق
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
حكومة إقليم كردستان
محمد بن زايد
مسرور بارزاني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©