علوم الدار

ورشة تثقيفية لموردي أنظمة إنذار وسلامة الحريق في أبوظبي

جانب من الورشة (من المصدر)
4 فبراير 2026 03:25

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشة تثقيفية متخصصة لموردي أنظمة إنذار الحريق وأنظمة السلامة من الحريق، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للاشتراطات المعتمدة، ورفع كفاءة منظومة الوقاية والسلامة في المباني السكنية بالإمارة.
وهدفت الورشة إلى توضيح المتطلبات الخاصة بأنظمة إنذار الحريق في المنازل السكنية، وتوحيد فهم الموردين بشأن أنواع الأنظمة المعتمدة وآلية اعتمادها، إلى جانب شرح متطلبات الجاهزية والربط مع نظام «حصنتك»، واستعراض الاعتمادات الفنية المعتمدة وفق المعايير الدولية (EN/ UL)، وتوضيح آلية التعامل مع إنذارات الإزعاج الناتجة عن البخور، دون الإخلال بمتطلبات السلامة.
وأسهمت الورشة في تحقيق عدد من المخرجات، أبرزها توحيد المرجعية الفنية للاعتمادات، واعتماد ضوابط واضحة لإدارة إنذارات الإزعاج، وحصر أبرز التحديات التي يواجهها الموردون، بما يدعم تطوير الحلول وتحسين مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

