المخدرات والجرائم الإلكترونية تهدد مستقبل الشباب

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكد العميد الركن محمد سالم الكتبي، قائد الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع، خلال حلقة نقاشية بعنوان: «حوار المجتمع.. مجتمع محصن وواعٍ لمكافحة المخدرات والتصدي للجرائم الإلكترونية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، أن المخدرات والجرائم الإلكترونية تهدد الشباب، وأن متغيرات العصر أصبحت متسارعة جداً، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لعملية تحصين المجتمع.

وأضاف: نشارك اليوم مع المؤسسات المشاركة في المعرض لبحث قضايا المخدرات وكيفية مقاومتها والتغلب عليها.

وتابع: الشرطة العسكرية تقوم بدور متكامل في حماية وتوعية الشباب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والأخطار أو المخاطر الأمنية التي تهدد مستقبل الشباب.

وأشار إلى 4 محاور رئيسة تقوم بها الشرطة العسكرية وتتضمن: تأمين جميع المنشآت والمعسكرات والمرافق التعليمية والتدريبية.

والمحور الثاني «التوعية الوقائية»، أما المحور الثالث فهو الانضباط وزرع القيم العسكرية.



المحور الرابع

أوضح العميد الركن محمد سالم الكتبي أن المحور الرابع يتمثّل بتهيئة وبناء الشخصية العسكرية وجعلها واعية ومؤمنة وقدوة ومسؤولة للآخرين، مشيراً إلى أنه يتم تحصين شبابنا وشباب القوات المسلحة ضد المخاطر الأمنية التي تهدد حياتهم، وإلى أن الأمن مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة أو فرد.