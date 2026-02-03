أمسية موسيقية تحتفي بالعلاقات الإماراتية - الكويتية

دبي (الاتحاد)



نظمت ندوة الثقافة والعلوم أمسية موسيقية احتفاءً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، أحيت الأمسية فرقة الإمارات الموسيقية وهي أول فرقة موسيقية إماراتية تسهم في تقديم الأغنية الإماراتية بروح جماعية منظمة، وقد عملت منذ انطلاقتها على صون التراث الموسيقي المحلي وتقديمه بصياغات فنية معاصرة، تحترم الجذور وتخاطب الذائقة الحديثة منذ أسّسها الفنان عيد الفرج. حضر الأمسية بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس ود. صلاح القاسم، المدير الإداري وجمال الخياط، المدير المالي، وعلي الشريف وفاطمة ثاني أعضاء مجلس الإدارة، ود. محمد سالم المزروعي، عضو مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد العصيمي ود. رفيعة غباش ود. مريم لوتاه، ونخبة من الجمهور والمهتمين.