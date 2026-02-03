الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كلنا الإمارات»: العلاقات الإماراتية الكويتية تجسيد لمسيرة التعاون

«كلنا الإمارات»: العلاقات الإماراتية الكويتية تجسيد لمسيرة التعاون
4 فبراير 2026 03:25

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جمعية «كلنا الإمارات» أن العلاقات الإماراتية الكويتية راسخة ومتينة وقائمة على مبدأ الأخوة العميقة والتعاون الثنائي الذي يعد نموذجاً مشرفاً للعلاقات الثنائية بين الأشقاء.
وقال الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن العلاقات الإماراتية- الكويتية، ومنذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ صباح السالم الصباح، طيب الله ثراهما، قائمة على روابط أخوية صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.
وأشار العامري، إلى علاقات البلدين التي ترسخت عبر أكثر من ستة عقود تشهد باستمرار تطوراً وزخماً كبيراً.
وأكد أن العلاقات الإماراتية الكويتية شهدت تطوراً كبيراً وآفاقاً أوسع في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وقال الدكتور سعيد بن هويمل العامري، إن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» هو تأكيد على عمق الروابط الأخوية والتاريخية، وتجسيد لمسيرة التعاون.

