ندوة تستعرض العلاقات الاجتماعية مع الكويت عبر التاريخ

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في فعاليات الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة، التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، من خلال تنظيم باقة واسعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية، التي تجسّد عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين. ويشمل برنامج الاحتفال تنظيم ندوة علمية حول العلاقات الاجتماعية الإماراتية الكويتية عبر التاريخ، تستهل بها المؤسسة موسمها الثقافي لعام 2026، إلى جانب تنظيم عدد من معارض الصور التاريخية، التي توثّق مسيرة العلاقات الثنائية.

وانطلقت الفعاليات بندوة «العلاقات الاجتماعية الإماراتية الكويتية» التي تناولت جذور العلاقات الاجتماعية والأخوية بين البلدين.

وأكد المشاركون أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة الخليجية الأصيلة، التي تشكّلت في بيئة اجتماعية وثقافية مشتركة، ورسختها قيم التلاحم والتكاتف والمصير الواحد.

وعلى صعيد معارض الصور والوثائق، يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم معارضه في عدد من المواقع الحيوية، تشمل مجلس كبار الشخصيات في قاعة المغادرين بمطار زايد الدولي، والساحة الخارجية لمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، و«غاليري مول» ومبنى شركة مبادلة بالتعاون مع الشركة.

كما يعمل على إثراء موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي «AGDA» بمعرض افتراضي للصور يوثّق العلاقات الإماراتية الكويتية.

وتجسّد الصور التي تحتويها المعارض قوة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، حيث توثّق عدداً من اللقاءات، التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بكل من الشيخ صباح السالم الصباح، والشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهم الله.