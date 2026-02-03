إطلاق أول سفينة لصالح وزارة الدفاع الكويتية

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت شركة أبوظبي لبناء السفن بمرور 30 عاماً على تأسيسها، مؤكدة مكانتها المرموقة إقليمياً في مجال بناء السفن المتقدمة.

وأُقيمت بهذه المناسبة فعالية في حوض بناء السفن التابع للشركة في أبوظبي، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من القوات البحرية الإماراتية والقوات البحرية الكويتية، إلى جانب قيادات مجموعة ايدج وشركاء رئيسيين وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز مسيرة حافلة بالنجاحات، إذ تنفذ أبوظبي لبناء السفن حالياً أكبر عقود التصدير البحرية في المنطقة، وتقوم بتسليم سفن متطورة جرى تصميمها وتطويرها في دولة الإمارات، إضافة إلى تشغيل واحد من أكثر أحواض بناء السفن تقدماً في الشرق الأوسط.

وشهدت المناسبة تدشين أبوظبي لبناء السفن لأول سفينة من فئة «الدرة» بطول 62 متراً، باسم «النوخذة»، ضمن عقد غير مسبوق تولت مجموعة ايدج بموجبه تزويد وزارة الدفاع الكويتية بزوارق صاروخية متطورة، في أكبر عملية تصدير بحري تشهدها المنطقة حتى اليوم.

وقال خالد الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: «تعكس مسيرة أبوظبي لبناء السفن قصة نجاح صناعية وطنية بكل المقاييس فمنذ تأسيسها، استطاعت الشركة ترسيخ حضور عالمي، وتحقيق نمو لافت، حيث شهدت في السنوات الأخيرة طفرة استثنائية تمثلت في إيرادات قياسية، وعقود دولية محورية، وتدشين سفن جرى تصميمها وبناؤها بالكامل داخل دولة الإمارات».

ومنذ انطلاقتها في 1995، بدأت أبوظبي لبناء السفن مسيرتها مزوداً لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للقوات البحرية الإماراتية، قبل أن توسّع نطاق أعمالها تدريجياً لتشمل بناء السفن. ومع تسليم أول سفينة إنزال في عام 2001، ثم تنفيذ برنامج «فرقاطة بينونة» البارز، وتوقيع أول عقد تصدير مع «البحرية السلطانية العُمانية»، رسّخت الشركة مكانتها كمُصنّع بحري يتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والكفاءة.

قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «عند انضمامي إلى الشركة قبل ست سنوات، كانت أبوظبي لبناء السفن شركة ذات إرث راسخ وآفاق واعدة، إلا أن وتيرة التطور التي شهدتها تجاوزت كل التوقعات، فقد حققت الشركة أكبر سجل طلبيات في تاريخها، وتوسّعت فرص أعمالها عبر عدة قارات، كما تعمل اليوم على تطوير منصاتها البحرية الخاصة عبر مكتب تكنولوجي متخصص، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتها».

