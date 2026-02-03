الأمين العام لـ«بيئة أبوظبي»: نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي

أبوظبي (وام)



أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية تشهد نقلة نوعية، مشيرة إلى التوسعات الأخيرة في شبكة المحميات الطبيعية بالإمارة، مجددة التزام «الهيئة» في يوم البيئة الوطني بحماية إرث الدولة الطبيعي ومواردها البيئية للأجيال القادمة.

وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى هامش استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أكتوبر 2025، وجه بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في أبوظبي لتصل 20% من إجمالي مساحة الإمارة، ليبلغ عدد المحميات 26 محمية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 22 ألف كيلومتراً مربعاً.

وأشارت الظاهري إلى أن التوسعات شملت إضافة 3 محميات برية تضمّنت «كثبان الوثبة الأحفورية»، و«خزان ليوا للمياه الجوفية»، و«الغاف الطبيعي»، إضافة إلى توسيع محميات قائمة، مثل قصر السراب ورأس غناضة البحرية، وإنشاء محميات بحرية جديدة، تشمل أبو الأبيض البحرية، وصير بني ياس، وجزر الصحراء البحرية.

وأكدت أن هذا الإعلان يعد التزاماً من دولة الإمارات بتحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، ومبادرة 30×30 لحماية 30% من الأراضي والمحيطات حول العالم، ويمثل جزءاً من تنفيذ استراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية 2031.

وأشارت إلى الدور المهم للتقنيات الذكية في المحافظة على المحميات والموائل الطبيعية، من خلال استخدم الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لمراقبة المحميات البرية والبحرية، وأجهزة التتبع لرصد حركة الكائنات، إلى جانب اعتماد «الهيئة» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالمخاطر، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.

وقالت: إنه بتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، نفذت «الهيئة» العديد من المبادرات الطموحة على مستوى العالم، أهمها مبادرة «حدائق أبوظبي المرجانية» التي تستهدف إنزال 40 ألف بحري بحلول 2030 على مساحة 1200 كيلومتر مربع، بجانب مبادرة تأهيل المرجان الطبيعي التي تستهدف زراعة وإعادة تأهيل 4 ملايين مستعمرة مرجانية، لافتة إلى أنه تمت زراعة أكثر من 15 ألف شجرة سمر في محمية منتزه جبل حفيت الوطنية.