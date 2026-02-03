جامعتا العين وموناش الماليزية تناقشان «تمكين البحث العلمي»

أبوظبي (وام)



نظمت جامعة العين بالتعاون مع جامعة موناش - ماليزيا، أمس، الندوة الرابعة لطلبة الدراسات العليا في العلوم الصحية والطبية، تحت شعار «تمكين البحث العلمي والابتكار في الدراسات العليا، من خلال التعاون الدولي»، بمشاركة أكاديمية وبحثية واسعة من داخل الدولة وخارجها. وشهدت الندوة، التي عقدت في مقر جامعة العين بأبوظبي، مشاركة أكثر من 40 جامعة من 15 دولة، من بينها: ماليزيا، والصين، ومصر، ولبنان، والأردن، وسنغافورة، وباكستان، والهند.

وقدم طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس 220 ملخصاً بحثياً، تنوعت بين عروض شفوية وملصقات علمية، حضورياً وعن بُعد.