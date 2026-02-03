الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعتا العين وموناش الماليزية تناقشان «تمكين البحث العلمي»

جامعتا العين وموناش الماليزية تناقشان «تمكين البحث العلمي»
4 فبراير 2026 03:26

أبوظبي (وام)

نظمت جامعة العين بالتعاون مع جامعة موناش - ماليزيا، أمس، الندوة الرابعة لطلبة الدراسات العليا في العلوم الصحية والطبية، تحت شعار «تمكين البحث العلمي والابتكار في الدراسات العليا، من خلال التعاون الدولي»، بمشاركة أكاديمية وبحثية واسعة من داخل الدولة وخارجها. وشهدت الندوة، التي عقدت في مقر جامعة العين بأبوظبي، مشاركة أكثر من 40 جامعة من 15 دولة، من بينها: ماليزيا، والصين، ومصر، ولبنان، والأردن، وسنغافورة، وباكستان، والهند.
وقدم طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس 220 ملخصاً بحثياً، تنوعت بين عروض شفوية وملصقات علمية، حضورياً وعن بُعد.

أخبار ذات صلة
مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي: مواصلة تطوير الخطط الأمنية
قمة العين والجزيرة.. «الزعيم» يخشى «الرقم 14»
العين
العلوم الصحية
البحث العلمي
ماليزيا
جامعة العين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©