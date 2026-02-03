«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق حملة توعية للعمال

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية تستهدف فئة العمال في إمارة أبوظبي، تحت شعار «عامل واعٍ… تنمية مستدامة»، وذلك في إطار الجهود المشتركة للنهوض بسلامة العمال وتعزيز جودة حياتهم، ورفع مستوى الوعي الوقائي في مواقع العمل والسكنات العمالية.

وتهدف الحملة إلى الوصول المباشر للعمال في المدن والسكنات العمالية في مختلف مناطق أبوظبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. وأكد العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة - هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحملة تجسد رؤية «الهيئة» في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة لدى مختلف فئات المجتمع. وقالت دلال سعيد محمد الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: تشكل التوعية منهجية مستدامة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسيته.