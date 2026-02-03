رئيس الشركة خلال «القمة العالمية للحكومات»: «إيرباص» تستعد لإطلاق طراز جديد يخلف عائلة A320 الأكثر مبيعاً في التاريخ

دبي (الاتحاد)



أكّد غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، أن صناعة الطيران العالمي تمر حالياً بمرحلة استثنائية يمكن وصفها بـ«العصر الذهبي» من حيث حجم الطلب العالمي وتزايد الحاجة إلى طائرات أكثر كفاءة وتنافسية، كاشفاً عن اعتزام إيرباص إطلاق مشروع لتصنيع طراز جديد لطائرة فائقة التكنولوجيا تكون بديلاً لطراز A320 الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية موسعة ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دبي، أدارها الإعلامي ريتشارد كويست، حيث تم تسليط الضوء على مستقبل التنقل الجوي والتعقيدات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.

وأكد فوري خلال الجلسة استعداد إيرباص لإطلاق برنامج ضخم لاستبدال طائرتها الأكثر مبيعاً من طراز A320، والتي تُعد أنجح طائرة تجارية في تاريخ الطيران منذ رحلتها الأولى عام 1987، موضحاً أن الطائرة الجديدة لن تكون مجرد نسخة محسّنة، بل سيتم تصميمها وفق مفهوم «الورقة البيضاء»، لتكون منصّة تقنية جديدة كلياً، تدمج أحدث ما توصلت إليه الهندسة من محركات فائقة الكفاءة ومواد متطورة لخفض حرق الوقود بشكل جذري.

وذكر أن الشركة تهدف لإطلاق هذا البرنامج بنهاية العقد الحالي، على أن تدخل الطائرة الخدمة الفعلية في النصف الثاني من العقد المقبل، مؤكداً قدرة الشركة على تمويل هذا التطوير ذاتياً مع الترحيب بالشركاء الذين يشاركونها المخاطر خاصة مصنعي المحركات.