الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الشركة خلال «القمة العالمية للحكومات»: «إيرباص» تستعد لإطلاق طراز جديد يخلف عائلة A320 الأكثر مبيعاً في التاريخ

غيوم فوري يتحدث خلال الجلسة (من المصدر)
4 فبراير 2026 03:28

دبي (الاتحاد)

أكّد غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، أن صناعة الطيران العالمي تمر حالياً بمرحلة استثنائية يمكن وصفها بـ«العصر الذهبي» من حيث حجم الطلب العالمي وتزايد الحاجة إلى طائرات أكثر كفاءة وتنافسية، كاشفاً عن اعتزام إيرباص إطلاق مشروع لتصنيع طراز جديد لطائرة فائقة التكنولوجيا تكون بديلاً لطراز A320 الحالي. 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

جاء ذلك خلال جلسة حوارية موسعة ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دبي، أدارها الإعلامي ريتشارد كويست، حيث تم تسليط الضوء على مستقبل التنقل الجوي والتعقيدات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.
وأكد فوري خلال الجلسة استعداد إيرباص لإطلاق برنامج ضخم لاستبدال طائرتها الأكثر مبيعاً من طراز A320، والتي تُعد أنجح طائرة تجارية في تاريخ الطيران منذ رحلتها الأولى عام 1987، موضحاً أن الطائرة الجديدة لن تكون مجرد نسخة محسّنة، بل سيتم تصميمها وفق مفهوم «الورقة البيضاء»، لتكون منصّة تقنية جديدة كلياً، تدمج أحدث ما توصلت إليه الهندسة من محركات فائقة الكفاءة ومواد متطورة لخفض حرق الوقود بشكل جذري. 
وذكر أن الشركة تهدف لإطلاق هذا البرنامج بنهاية العقد الحالي، على أن تدخل الطائرة الخدمة الفعلية في النصف الثاني من العقد المقبل، مؤكداً قدرة الشركة على تمويل هذا التطوير ذاتياً مع الترحيب بالشركاء الذين يشاركونها المخاطر خاصة مصنعي المحركات.

صناعة الطيران
الطيران
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
إيرباص
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©