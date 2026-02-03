الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
158 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 2025

158 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 2025
4 فبراير 2026 03:28

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مطارات الإمارات 158 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو 6.7% مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه أكثر من مليون حركة جوية بنمو 6.8%، حسب سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال السويدي، خلال مشاركته في أعمال «القمة العالمية للحكومات 2026»: إن قطاع الطيران سجل نمواً قياسياً خلال عام 2025.
وأشار السويدي إلى أن حجم الشحن الجوي عبر مطارات الدولة، خلال العام الماضي، وصل إلى 4.8 مليون طن. وأضاف السويدي، أن متوسط الحركة الجوية اليومية بلغ 3010 حركات خلال 2025، في وقت تم فيه تسجيل أعلى معدل يومي للحركة الجوية بتاريخ 7 ديسمبر 2025 بواقع 3336 حركة. ويساهم قطاع الطيران بما يعادل 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يؤكد المكانة التي يتميز بها القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات غير النفطية. ويستمر قطاع الطيران الإماراتي في الريادة والتألق، فالاستثمارات المستقبلية المخطط لها بقطاع الطيران الإماراتي حتى عام 2045 من المتوقع أن تبلغ أكثر من تريليون درهم إضافي، بعد أن تجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة حتى عام 2025 تريليون درهم، ما يجعل الإمارات من بين الدول الأعلى استثماراً في منظومة الطيران على مستوى العالم، وتوجه تلك الاستثمارات نحو مجالات محورية، تشمل البنية التحتية للمطارات من خلال رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطارات الدولة إلى أكثر من 160 مليون مسافر سنوياً، وسط توقعات بالوصول إلى 250 مليون مسافر بعد استكمال المشاريع الكبرى.

