جلسة «التحوّل التجارة العالمية»: العالم بحاجة إلى نظام تجارة أكثر استقراراً

دبي (الاتحاد)



أكد مسؤولون دوليون بارزون أن العالم يقف أمام «نقطة تحوّل في التجارة العالمية» تتطلب تجاوز الخلافات الاقتصادية، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية والاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحفيز نمو حركة التجارة، وخلق بيئة أكثر استقراراً للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة «نقطة التحوّل في التجارة العالمية» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، والتي ناقشت واقع ومستقبل حركة التجارة الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتسارع التحولات التكنولوجية.

وشارك في الجلسة كل من: معالي خافيير إدواردو مارتينيز-آشا فاسكيز، وزير خارجية جمهورية بنما، ومعالي ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وجون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.

وقال معالي خافيير فاسكيز: «إن العقوبات التجارية والتوترات السياسية والرسوم الجمركية تمثل أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن بنما لم تعد مجرد ممر بحري، بل تحولت إلى منصة محورية في منظومة التجارة الدولية.

وأضاف: «قررنا استثمار ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء مرفأين جديدين دعماً لحركة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن بنما تمتلك عناصر الأمن والاستقرار وثقة المجتمع الدولي التي تؤهلها للقيام بدور فاعل في التبادلات التجارية.

وأوضح أن بلاده تأقلمت مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتسعى للعضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها إطاراً يعزز الاستقرار والنمو، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكات مع دول الجنوب التي تشكل قطباً مهماً في التجارة الدولية.

وأكّد معالي ماتياس كورمان، أن التجارة العالمية لا تخدم الحكومات فقط، بل تمثل رافعة أساسية لتمكين الأفراد وإخراجهم من دائرة الفقر، ودعم استدامة المشاريع حول العالم.