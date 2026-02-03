الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مديرة اليونيسيف بالخليج: القمة تشكل منصة دولية هامة لتوحيد الجهود حول القضايا الإنسانية

لانا الوريكات
4 فبراير 2026 03:28

دبي (وام)

أكدت لانا الوريكات، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لدول مجلس التعاون الخليجي، أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة دولية بالغة الأهمية لتبادل الرؤى وتوحيد الجهود حول القضايا الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحاً.
وقالت: «القمة تتيح فرصة حقيقية للانتقال من الحوار إلى العمل، ومن الالتزامات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ». وأوضحت أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً ومحورياً لليونيسف، وأنها لعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية في دعم الاستجابة الإنسانية لعدد من الأزمات الكبرى، من بينها غزة وهايتي وبنغلاديش، إلى جانب الاستجابة للكوارث الإنسانية والطبيعية في مناطق مختلفة من العالم، منها توفير المساعدات العاجلة والطارئة، حتى أنها توفر لنا الدعم والمساعدة خلال 24 ساعة، مؤكّدة أن هذا الدعم كان شاملاً يجمع بين التمويل، والدعم السياسي، والمساهمة في فتح المسارات الإنسانية، فضلاً عن دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. 

