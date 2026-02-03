«دبي الصحية»: خطة متكاملة لخدمة ضيوف «القمة العالمية»

سامي عبدالرؤوف (دبي)



أعلنت «دبي الصحية» تنفيذ خطة متكاملة لخدمة ضيوف القمة العالمية للحكومات 2026، وذلك في إطار التزامها بضمان أعلى مستويات الجاهزية والسلامة لجميع المشاركين في الحدث العالمي. وتشمل الخطة إنشاء عيادات ميدانية مجهزة بالكامل في مقر انعقاد القمة، إلى جانب توفير أطباء على مدار الساعة في الفنادق الرئيسية التي تستضيف المشاركين، بما يضمن سرعة الاستجابة الطبية، وتقديم الرعاية اللازمة وفق أعلى المعايير.

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، إن «دبي الصحية»، ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، حرصت على توفير رعاية طبية متكاملة لضيوف القمة العالمية للحكومات، بما يضمن سلامة وراحة جميع المتحدثين والزوار في هذا الحدث العالمي البارز، ويعزز مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأوضح أن الخطة تضمنت تخصيص ثلاث عيادات ميدانية في مقر انعقاد القمة، إلى جانب توفير نحو 75 كادراً طبياً وتمريضياً لتقديم خدمات الرعاية الصحية بسرعة وكفاءة وجودة عالية، وبما يرسّخ أعلى معايير السلامة خلال فترة انعقاد الحدث.

وأضاف: تم تجهيز مستشفيات «دبي الصحية» لاستقبال أي حالات تتطلب الحصول على رعاية طبية متخصصة، إلى جانب تعزيز آليات الاستجابة السريعة بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.