الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب

سيف بن زايد في حديث مع جون كليفتون (وام)
4 فبراير 2026 03:29

دبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، ولا سيما في مجالات التقنية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم وتطوير منظومات العمل الأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما تبادل الجانبان الحديث حول القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة دولية رائدة لتلاقي الآراء وصناع القرار والخبراء، ودورها في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل، ودعم مسارات التطور المؤسسي على المستوى العالمي.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

البيانات الموثوقة

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وتبادلنا الرؤى حول دور البيانات الموثوقة وقياس الثقة وجودة الحياة في صياغة سياسات أمنية أكثر فاعلية واستدامة. وتكمن أهمية غالوب في كونها إحدى أعرق المؤسسات العالمية في قياس الرأي العام وتحليل السلوك الإنساني، حيث تشكّل بياناتها مرجعاً معتمداً لصنّاع القرار والحكومات في استشراف المخاطر، وتقييم الاستقرار المجتمعي، وبناء سياسات قائمة على فهم عميق للإنسان قبل الأرقام».
وأضاف سموه: «فالأمن في عالم اليوم يتأسس على الجاهزية الميدانية، ويتعزّز بفهم السلوك الإنساني، ويترسّخ ببناء الرضا المجتمعي، وتنمية رأس المال النفسي والمعرفي للمجتمعات، باعتباره خط الدفاع الأول لأي منظومة استقرار».

سيف بن زايد
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©