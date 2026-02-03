ولي عهد الفجيرة يلتقي عدداً من القادة الدوليين على هامش «قمة الحكومات»

الفجيرة (وام)



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في إمارة دبي، عدداً من الرؤساء والقادة الدوليين.

والتقى سموه فخامة الرئيسة غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا، رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وفرص تعزيز الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، بما يعكس حرص الإمارة على تطوير علاقاتها الدولية، وتعزيز دورها البارز على الساحة العالمية.

كما التقى سموه معالي راسل ميسو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إسواتيني، حيث جرى بحث أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتحقيق المصالح المشتركة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.





كما التقى سموه، على جانب أعمال القمة، معالي إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً سموه أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق رؤى مشتركة بين الجانبين.

كما التقى سموه معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، والوفد المرافق، حيث جرى تبادل الحديث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبناء الشراكات الفاعلة بين الجانبين.



التنمية المستدامة

وتعكس هذه اللقاءات التزام إمارة الفجيرة بالإسهام الفاعل في تعزيز العلاقات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.