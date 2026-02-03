الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد: استشراف حلول مبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة

عمار بن حميد لدى زيارته «الحياة والتنوع البيولوجي» (وام)
4 فبراير 2026 03:26

دبي (وام)

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مختبر الحياة والتنوع البيولوجي، المقام بدبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث اطلع سموه على التجارب العلمية المتقدمة التي يعرضها المختبر، ودوره في تعزيز الوعي البيئي، ودعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع الحيوي.
وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية مثل هذه المبادرات العلمية التي تعكس التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا، وتعزز الشراكات الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
 وأشاد سموه بدور القمة العالمية للحكومات في استشراف حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وترسخ وعي الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى شرح مفصل حول فكرة المختبر، الذي جرى تطويره بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأميركية، ويهدف إلى تقديم تجربة علمية تفاعلية تفتح آفاقاً جديدة لفهم البيئة والتنوع البيولوجي.

 

البنك الحيوي

 يستعرض المختبر بعض الكائنات المنقرضة، باستخدام هياكل عظمية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عروض الهولوغرام والمؤثرات الضوئية والبصرية المتقدمة.
كما يقدم المختبر «البنك الحيوي»، والذي يعد مستودعاً لحفظ الخلايا والمواد الوراثية للأنواع المهددة بالانقراض؛ بهدف حماية التنوع البيولوجي، وضمان استمرارية الحياة على كوكب الأرض.

