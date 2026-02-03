الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

مكتوم بن محمد ورئيس وزراء لبنان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

مكتوم بن محمد في حديث مع نواف سلام خلال اللقاء (وام)
4 فبراير 2026 03:26

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2026، التي انطلقت، أمس، في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها.
ورحب سموه، بدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ووفد لبنان المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.
 وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة نهجها الداعم للتعاون العربي والعمل المشترك، وترسيخ الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور نواف سلام، عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي، ومبادراتها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً استضافة الدولة للقمة العالمية للحكومات وما تمثله من مساحة حوار مهمة لتبادل الرؤى حول قضايا التنمية والحوكمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات.
حضر اللقاء، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفهد سالم الكعبي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية.

