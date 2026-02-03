الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تنفّذ حملة إغاثية لمتضرري الفيضانات في سريلانكا

خلال توزيع المساعدات على المستفيدين (من المصدر)
4 فبراير 2026 03:26

الشارقة (الاتحاد)

نفّذت جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية إنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات، التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية سريلانكا، وذلك ضمن زيارة ميدانية امتدت تسعة أيام، هدفت إلى الوقوف على احتياجات الأسر المتضررة وتقديم الدعم العاجل لها.
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئس مجلس إدارة الجمعية: بناء على توجيهات مجلس الإدارة، فقد تم تنفيذ حملة الإغاثة لمتضرري الفيضانات، التي ضربت أجزاء كبيرة في جمهورية سريلانكا، ترأّسها يوسف الحمادي، رئيس قسم التدقيق والمتابعة بإدارة المشاريع والعون الخارجي، وفريق العاملين من الجمعية، والمنفذ الخارجي المعتمد في جمهورية سريلانكا، موضحاً أن الحملة الإغاثية شملت توزيع مساعدات غذائية وأدوات منزلية وصيانة للمنازل المتضررة، واستفاد منها أكثر من 200 أسرة (2000 مستفيد) في 6 قرى متفرقة.

أخبار ذات صلة
الجولة 15 تُشعل سباق القمة وصراع القاع في «دوري أدنوك»
«تنفيذي الشارقة» يُصدر قراراً بشأن التعرفة المرورية
الفيضانات
الشارقة
سريلانكا
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©