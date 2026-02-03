«الشارقة الخيرية» تنفّذ حملة إغاثية لمتضرري الفيضانات في سريلانكا

الشارقة (الاتحاد)



نفّذت جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية إنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات، التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية سريلانكا، وذلك ضمن زيارة ميدانية امتدت تسعة أيام، هدفت إلى الوقوف على احتياجات الأسر المتضررة وتقديم الدعم العاجل لها.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئس مجلس إدارة الجمعية: بناء على توجيهات مجلس الإدارة، فقد تم تنفيذ حملة الإغاثة لمتضرري الفيضانات، التي ضربت أجزاء كبيرة في جمهورية سريلانكا، ترأّسها يوسف الحمادي، رئيس قسم التدقيق والمتابعة بإدارة المشاريع والعون الخارجي، وفريق العاملين من الجمعية، والمنفذ الخارجي المعتمد في جمهورية سريلانكا، موضحاً أن الحملة الإغاثية شملت توزيع مساعدات غذائية وأدوات منزلية وصيانة للمنازل المتضررة، واستفاد منها أكثر من 200 أسرة (2000 مستفيد) في 6 قرى متفرقة.