«أبوظبي للدفاع المدني» تستضيف ملتقى قادة الإطفاء في المدن الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)



استضافت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الملتقى السنوي لقادة الإطفاء في المدن الكبرى، أحد أبرز التجمعات القيادية العالمية المتخصصة في خدمات الإطفاء والاستجابة للطوارئ في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، بمشاركة نخبة من قيادات الإطفاء والخبراء الدوليين، ضمن زيارة رسمية امتدت لأسبوع كامل. ويجسد تنظيم هذا الملتقى الدولي في أبوظبي الدعم الذي توليه الإمارة لتطوير منظومات الاستجابة للطوارئ، ويعكس حرص هيئة أبوظبي للدفاع المدني على تعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات الجهات المتخصصة عالمياً.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرات إمارة أبوظبي، وما تتمتع به «الهيئة» من كفاءة تنظيمية ومهنية عالية، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة، والارتقاء بمنظومة الاستجابة للطوارئ وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح الظاهري أن «الهيئة» ماضية في تعزيز شراكاتها الدولية واستثمار الخبرات العالمية، ما يسهم في تطوير منظومات العمل في قطاع الدفاع المدني.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من قيادات وأعضاء مجلس إدارة ملتقى قادة الإطفاء في المدن الكبرى، إلى جانب متحدثين وخبراء دوليين متخصصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ.



بناء القدرات القيادية

تضمن برنامج الملتقى سلسلة من ورش العمل والجلسات التخصصية التي ناقشت أحدث الأبحاث والدراسات في عمليات الاستجابة للحرائق، واتخاذ القرار الميداني، وبناء القدرات القيادية لمواجهة تعقيدات بيئات الطوارئ الحديثة، إلى جانب تطوير المسارات المهنية لضباط الإطفاء، وتمكين المرأة في خدمات الإطفاء، واستعراض الدروس المستفادة من حوادث حرائق المنشآت الصناعية والمستودعات الكبرى.