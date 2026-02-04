الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده
4 فبراير 2026 10:30

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة أنورا كومارا ديساناياكا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي هاريني أماراسوريا، رئيسة وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

المصدر: وام
