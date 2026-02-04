شرطة أبوظبي تسعد طفلاً بتحقيق أمنيته بأن يكون شرطياً

أسعدت شرطة أبوظبي الطفل سالم يوسف من أصحاب الهمم بتحقيق أمنيته في معايشة تجربة أداء مهام ضابط شرطة ليوم واحد، وذلك تجسيدًا لدورها الإنساني والاجتماعي وحرصها على إسعاد مختلف فئات المجتمع.



ونفذ المبادرة فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، وبمشاركة «دورية السعادة»، وبالتعاون مع مدرسة الظاهر للشراكات التعليمية (بنين)، حيث خاض الطفل تجربة ميدانية متميزة شملت جولة في إحدى الدوريات الأمنية، تعرّف خلالها عن قرب على مهام رجال المرور، ومكونات الدورية من الأجهزة والمعدات، ودور الشرطة في حفظ الأمن وخدمة المجتمع.



وأكد العقيد جابر سعيدان النصوري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، أن هذه المبادرة تعكس حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بأصحاب الهمم، وتقديم الدعم لهم، وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في إسعادهم، وإبراز مهاراتهم وإمكاناتهم، بما يترك أثراً نفسياً إيجابياً لديهم ويعزز شعورهم بالاندماج المجتمعي.



وأعربت إدارة مدرسة الظاهر للشراكات التعليمية عن شكرها وتقديرها لجهود شرطة أبوظبي المتميزة، ومبادراتها الإنسانية التي تسهم في نشر السعادة والإيجابية بين مختلف شرائح المجتمع.



وفي ختام الجولة، قُدمت للطفل هدية تذكارية، عبّر خلالها عن بالغ سعادته بتحقيق أمنيته، وما حظي به من تجربة مميزة أسهمت في تعريفه بدور الشرطة في دعم أصحاب الهمم وخدمة المجتمع.