الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير خارجية غواتيمالا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

وزير خارجية غواتيمالا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
4 فبراير 2026 12:22

أبوظبي (وام)

زار معالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه معالي مونيكا ريناتا بولانيوس بيرز، نائبة وزير الخارجية في جمهورية غواتيمالا، وسعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، والوفد المرافق. وتجوّل معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أُطلعوا على تاريخ تأسيسه ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السّمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم. وقدّمت اختصاصية الجولات الثقافية فاطمة بن هاشم، لمعاليه والوفد المرافق، شرحاً مفصّلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلّت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوّعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد. وتم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، الذي يُسلّط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القرّاء في رحلة مصوّرة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري فيه، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة «فضاءات من نور».

غواتيمالا
جامع الشيخ زايد
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©