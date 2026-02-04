وزير خارجية غواتيمالا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي (وام)



زار معالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه معالي مونيكا ريناتا بولانيوس بيرز، نائبة وزير الخارجية في جمهورية غواتيمالا، وسعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، والوفد المرافق. وتجوّل معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أُطلعوا على تاريخ تأسيسه ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السّمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم. وقدّمت اختصاصية الجولات الثقافية فاطمة بن هاشم، لمعاليه والوفد المرافق، شرحاً مفصّلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلّت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوّعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد. وتم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، الذي يُسلّط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القرّاء في رحلة مصوّرة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري فيه، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة «فضاءات من نور».