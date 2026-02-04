الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس بالاو: حريصون على احترام البيئة.. والتغير المناخي يهدد شواطئنا

رئيس بالاو: حريصون على احترام البيئة.. والتغير المناخي يهدد شواطئنا
4 فبراير 2026 12:43

قال فخامة سورانغل إس. ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، إن بلاده هي أول دولة في العالم تطلب من الزائرين القادمين إليها فور وصولهم، التوقيع على ختم في جواز سفرهم يُعرف بـ«تعهد بالاو»، موضحاً أنه تعهد مكتوب لأطفالنا يهدُف إلى احترام البيئة وثقافة البلاد. وأشار فخامته، خلال كلمة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير الجاري، إلى أن السياحة بالنسبة لبلاده، ليست مجرد معاملة تجارية، بل هي دعوة لتجربة الأصالة وفهم قيمها. وأوضح أن بلاده هي أرخبيل يمتدّ عبر ما يقرب من ستمائة ألف كيلومتر مربع في المحيط الهادئ، وتضم خمسمائة نوع من المرجان وألفاً وثلاثمائة نوع من الأسماك، ولديها بحيرة روك آيلاندز الجنوبية المُدرجة في قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي. وقال إن بلاده ليس بمعزل عن تحديات العالم، فالتغير المناخي يهدد شواطئها، ويمثل فقدان التنوع البيولوجي خطراً حقيقياً. وبيّن أنه إيماناً بأهمية الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيئي التي تتصف به بلاده، فإن النموذج السياحي لديها يقوم على تقديم قيمة عالية وحجم زوّار منخفض، لافتاً إلى أن كل رحلة في بالاو يجب أن تكون ذا معنى. وقال: «نحن لا نقيس النجاح بالأرقام وحدها، بل بعمق الاتصال الذي ينشأ والإرث الذي نتركه وراءنا، نحن نحول الزوّار إلى شركاء في الحفاظ على البيئة، وبالاو ليست مجرد مكان، بل هي التقاء عميق بين الطبيعة والتاريخ». ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

المصدر: وام
