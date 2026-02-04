الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء الكويت الذي يزور الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات

رئيس الدولة
4 فبراير 2026 15:37

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2026.

ونقل سمو رئيس الوزراء الكويتي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته للإمارات وشعبها دوام التنمية والازدهار.. فيما رحب سموه به في بلده الثاني وحمّله عميق تحياته إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتهانيه بمناسبة احتفاء الكويت بأيامها الوطنية، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللكويت وشعبها دوام التقدم والنماء.

 

تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين دولتي الإمارات والكويت والعمل المشترك من أجل تنميتها وتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

 

كما تطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات 2026 وأهمية الموضوعات المطروحة على أجندتها والحرص المشترك على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإمارات والكويت في مجال العمل الحكومي بما يدعم مسار التنمية في البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما.

 

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الإمارات والكويت، وما يربط البلدين من مشاعر المحبة والاحترام المتبادل على المستويين الرسمي والشعبي.

 

من جانبه، عبر سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح عن تقديره لمشاعر صاحب السمو رئيس الدولة الطيبة تجاه الكويت وشعبها وحرصه على تعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية في مختلف المجالات، تقديره للإمارات وشعبها لمشاركة الكويت الاحتفاء بأيامها الوطنية..منوهاً بما عبر عنه أسبوع "الإمارات والكويت..إخوة للأبد" من روابط عميقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

 

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
