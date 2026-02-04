عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء لبنان على هامش القمة العالمية للحكومات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين في التنمية والرخاء.

وتطرق سموه والدكتور نواف سلام إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، والمتصلة بتعزيز التنمية الشاملة في المجتمعات.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعم دولة الإمارات لكل ما يحقق التنمية والازدهار للبنان وشعبه.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفهد سالم الكعبي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية.