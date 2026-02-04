الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء لبنان على هامش القمة العالمية للحكومات

عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء لبنان على هامش القمة العالمية للحكومات
4 فبراير 2026 15:43

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

 

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين في التنمية والرخاء.

 

وتطرق سموه والدكتور نواف سلام إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، والمتصلة بتعزيز التنمية الشاملة في المجتمعات.

 

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة
الإمارات تتصدر دول المنطقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعم دولة الإمارات لكل ما يحقق التنمية والازدهار للبنان وشعبه.

 

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفهد سالم الكعبي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية.

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
القمة العالمية للحكومات
لبنان
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©