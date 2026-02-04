الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء مونتينيغرو على هامش القمة العالمية للحكومات

4 فبراير 2026 16:01

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

 

ورحب سموه بمعالي ميلويكو سباجيك، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف مسارات التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

 

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات في دبي، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي ودعم أهداف التنمية الشاملة في المجتمعات.

 

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، والحرص المشترك على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتعزيزها، بما يعود بالخير والرخاء على شعبي البلدين الصديقين.

 

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة خميس الشميلي سفير الدولة لدى مونتينيغرو.

 

المصدر: وام
