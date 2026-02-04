الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية شمال مقدونيا ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية شمال مقدونيا ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
4 فبراير 2026 16:22

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا.

 

ورحب سموه بمعالي تيمكو موتشونسكي، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

 

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتصدر دول المنطقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
سيف بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية شمال مقدونيا ، بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين، وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

 

وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا، مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين البلدين.

 

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله علي السبوسي سفير غير مقيم لدى جمهورية شمال مقدونيا.

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مقدونيا
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©