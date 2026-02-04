الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري على هامش القمة العالمية للحكومات

4 فبراير 2026 16:48

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

 

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في عدد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

 

وهنأ سموه فخامة غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري لعام 2026، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى بناء علاقات تعاون متطورة وشراكات مثمرة مع بلاده في مختلف القطاعات.

 

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي ستعقد في جنيف عام 2027، ومن المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات عام 2028.

 

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

المصدر: وام
