الإمارات تستضيف الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

بدأت اليوم في أبوظبي، الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية، بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة.

وأكدت وزارة الخارجية أن استضافة دولة الإمارات لهذه الجولة، تعكس علاقاتها الراسخة والمتوازنة مع الأطراف الثلاثة، والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار، وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة، التي يقودها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت الوزارة إلى أن انطلاق الجولة الثانية يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع.

وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، بما يعزز فرص السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.